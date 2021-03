Roma 2021: Zingaretti "non ho parlato con Gualtieri", Pd conferma no a Raggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Pd di Roma, Andrea Casu, ha chiarito in una nota che "il rafforzamento politico della maggioranza in Regione premia le scelte fatte per costruire nel Lazio un modello politico che vede nel Partito democratico il perno di un centrosinistra largo e aperto a tutte le forze politiche e sociali che scelgono di lavorare insieme per il bene della comunità" ma "c'è un punto che deve essere chiaro a tutti per evitare ogni strumentalizzazione - ha sottolineato Casu - il nostro giudizio sul totale fallimento dell'amministrazione Raggi è chiaro, lo abbiamo espresso durante entrambi i governi Conte, non cambia oggi con il governo Draghi, e non cambierà in caso di allargamento del governo regionale”. Stessa linea da parte del segretario del Pd del Lazio Bruno Astorre: "Come già ribadito in tutte le sedi, a Roma la candidatura per il M5s della sindaca uscente Virginia Raggi preclude qualsiasi possibilità di dialogo", ha dichiarato. (segue) (Rer)