Milano: De Corato su rapina pasticceria, serve mano più pesante della magistratura per recidivi

- In una nota l'assessore regionale lombardo alla Sicurezza e consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Milano, Riccardo De Corato, commentando l'arresto di un 40enne che ieri ha rapinato una pasticceria in piazza Wagner, ringrazia "l'Arma dei Carabinieri, già presente in zona, per il tempestivo intervento che ha permesso di rintracciare e bloccare il delinquente in flagranza di rapina. Per fortuna ci sono loro". "Ancora una volta - osserva De Corato - si tratta di un uomo con alle spalle diversi precedenti, sempre per rapina, e con un precedente arresto cinque anni fa. La città, in dieci anni di governo del centrosinistra, è stata 'demilitarizzata' e consegnata in mano a delinquenti e sbandati, il più delle volte clandestini, quasi sempre con precedenti alle spalle, come dimostrano i continui assalti in attività commerciali del centro. Non si può andare avanti così: cosa ci fanno tutti questi pluripregiudicati liberi di poter continuare a delinquere per le strade della città? Serve sicuramente prevedere nuovamente i presidi di camionette militari posizionate dal centrodestra, tolte da Pisapia e mai rimesse da Sala, come anche aumentare il controllo del territorio da parte di Polizia Locale e forze dell'ordine, sia diretto, sia tramite un incremento di telecamere interconnesse sempre più con le loro centrali operative". "Oltre a questo, continuo a ripeterlo, serve una 'mano più pesante' della magistratura per i delinquenti recidivi: non è possibile che vengano lasciati liberi di continuare a compiere reati", conclude l'assessore. (Com)