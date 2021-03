Cisl: Landini (Cgil), grazie a Furlan e auguri di buon lavoro a Sbarra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Innanzitutto voglio ringraziare personalmente Annamaria Furlan per il cammino svolto insieme in questi ultimi due anni e per come abbiamo affrontato la difficile emergenza della pandemia. A nome mio e di tutta la confederazione esprimo poi i migliori auguri di buon lavoro al neo segretario generale della Cisl". Lo afferma in una nota il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, dopo che il Consiglio generale della Cisl ha eletto Luigi Sbarra alla guida del sindacato di via Po. "In una fase particolarmente difficile come quella che stiamo attraversando - prosegue il leader della Cgil - il ruolo dei sindacati, delle forze sociali, è fondamentale per il rilancio del nostro Paese, che deve ripartire dal lavoro per avere un futuro. E la strada da seguire per dare risposte concrete alle lavoratrici, ai lavoratori, alle donne, ai giovani, ai pensionati, alle persone, che stanno pagando le conseguenze economiche determinate dalla condizione che stiamo vivendo, deve essere quella - conclude Landini - dell’azione unitaria confederale e della riunificazione del mondo del lavoro". (Com)