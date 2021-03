Covid: Costa, solidarietà a ristoratori, tra i settori più colpiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Desidero esprimere la mia solidarietà a quanti fanno parte del comparto ristorazione. Nel corso della mattinata ho ricevuto una delegazione del collettivo 'Tutela Nazionale Imprese – Tni' che mi ha rappresentato le gravi difficoltà che i ristoratori stanno vivendo, soprattutto a causa dell’impossibilità di tornare a lavorare". E' quanto dichiara in una nota il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. "Nel pomeriggio - prosegue il sottosegretario - insieme al collega Pierpaolo Sileri abbiamo incontrato davanti al ministero altri esponenti della categoria, ascoltando le loro voci e le loro storie, molte delle quali dai toni davvero drammatici. I ministri Franco e Giorgetti e quanti sono variamente impegnati al Mef e al Mise stanno lavorando alacremente, con grande impegno e competenza per individuare mezzi concreti e strumenti regolatori più utili a sostenere la ristorazione, un settore che sta vivendo una crisi inimmaginabile e arginare i danni economici causati dal Covid". (segue) (Com)