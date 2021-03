Covid: Costa, solidarietà a ristoratori, tra i settori più colpiti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi, come ministero della Salute, dobbiamo impegnarci al massimo perché la somministrazione dei vaccini proceda il più possibile celermente, senza intoppi e cercando anche di affrontare il tema vaccinale, così delicato, con una logica strategica e di lungo periodo, capace di guardare oltre il necessario e urgente obiettivo di vaccinare tutti nel più breve tempo possibile. È quanto stiamo cercando di fare con il ministro Speranza ed è ciò su cui è impegnato tutto il governo, a partire dal presidente Mario Draghi. In questo senso la nomina del generale Francesco Paolo Figliuolo è da salutare con vivo apprezzamento, profonda fiducia, sincero sollievo", conclude Costa. (Com)