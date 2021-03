Grecia: Protezione civile attiva piano d'emergenza dopo sisma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha chiamato l'omologo greco Nikos Dendias per esprimere la piena solidarietà alla Grecia, dopo il terremoto di magnitudo 5,9 che ha colpito questa mattina la parte centro-settentrionale del Paese. Cavusoglu ha anche espresso la disponibilità della Turchia ad offrire aiuti nel caso si rivelasse necessario. Secondo il quotidiano "Kathimerini", il terremoto che ha colpito la Tessaglia ha causato solamente danni di piccola entità ad alcuni edifici mentre non sono stati registrati feriti. L'epicentro del sisma è stato registrato a 21 chilometri a sud ovest della città di Elassona ed a 24 da Larissa, nei pressi del Monte Olimpo. Il terremoto è stato avvertito distintamente in buona parte della Grecia, così come in Puglia ed in alcune parti della regione balcanica. Altro attestato di solidarietà è arrivato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio che ha contattato l'omologo greco Nikos Dendias. (Gra)