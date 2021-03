Monza: al via la "scuola per genitori", con serate a tema, rassegne e spazi di ascolto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno preso il via nelle scorse settimane i primi due progetti nati dai tavoli di confronto "MonzaFamily" e dedicati alla coprogettazione di iniziative in grado di soddisfare i bisogni della comunità attraverso interventi efficaci dedicati a segmenti specifici della società. "Vogliamo ripartire dalle famiglie per ricostruire sane relazioni nella comunità. Soprattutto in questo momento è fondamentale prevenire situazioni di isolamento e promuovere occasioni di confronto e di crescita, strumenti indispensabili per affrontare potenziali disagi", spiega in una nota l'assessore alle Politiche sociali Désirée Merlini. Nell'ambito del tavolo Famiglia e Minori si sono aggiudicate un finanziamento complessivo di 40mila euro due progetti che riguardano da vicino la genitorialità e che sono destinati a famiglie con figli adolescenti e preadolescenti: "Lessico Famigliare", che vede come capofila la cooperativa sociale Carrobiolo 2000, propone serate a tema dedicate ai genitori condotte da psicologi, educatori e specialisti, con un focus anche ai bisogni educatavi dedicati a ragazzi dsa e bes. Analoga attenzione è rivolta ai ragazzi con la proposta di uno spazio educativo e di orientamento riservato agli studenti delle scuole medie, alle attività di doposcuola per gli alunni delle elementari e all'istituzione di un laboratorio in piccoli gruppi per bambini delle scuole elementari in piccoli gruppi. (segue) (Com)