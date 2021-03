Monza: al via la "scuola per genitori", con serate a tema, rassegne e spazi di ascolto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo incontro della "Scuola per genitori" è in programma per giovedì 4 marzo alle 20.45 dal titolo "Sentirsi efficaci...senza arrabbiarsi!", con un intervento a cura della prof.ssa Emanuela Confalonieri dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. "I like family", che vede come capofila la Cooperativa sociale Diapason propone alcune rassegne cinematografiche pensate ad hoc per le famiglie in collaborazione con Anteo Spazio Cinema con l'obiettivo di promuovere il dialogo e l'approfondimento di alcuni temi che riguardano gli aspetti relazionali dei ragazzi. Attraverso il format della "Secret Family Room" si cercherà di utilizzare nuove modalità di comunicazione e di confronto tra generazioni in un contesto ludico, tra enigmi, problem solving e tecniche teatrali. Nelle realtà dei quartieri si valorizzeranno spazi di ascolto e accoglienza dei bisogni e delle problematiche portate dai genitori. Il primo incontro dal titolo "La comunicazione, l'identità e il rischio nei ragazzi adolescenti e preadolescenti" è in programma per giovedì 18 marzo alle 20.45, con un intervento a cura della dottoressa Lorenza Magni, psicologa e psicoterapeuta. (Com)