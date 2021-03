Recovery fund: Trancassini (Fd'I), audizione Raggi lascia senza parole, ignora problemi Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci lascia senza parole l'audizione in commissione Bilancio alla Camera del sindaco Raggi voluta da Fratelli d'Italia sul Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che Raggi però, nel suo lungo intervento, nemmeno cita". Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, capogruppo in commissione Bilancio, Paolo Trancassini. "Il sindaco - aggiunge - sembra dimenticare che già esiste un Pnrr fatto dal governo Conte e nel quale nessun progetto tra quelli presentati dal viceministro Castelli viene recepito. Ove ve ne fosse bisogno, Raggi dimostra ancora una volta di non essere adeguata per affrontare la sfida centrale che investe la Capitale d'Italia. Vengono ignorati problemi fondamentali, come lo sviluppo del trasporto pubblico locale o la riqualificazione delle periferie e manca una visione più ampia della città che comprenda anche l'area metropolitana. Nella sua lunga audizione il sindaco nulla ha detto in merito ai maggiori poteri per Roma Capitale. Non c'è da stupirsi visti i 5 anni in cui Raggi e la sua giunta hanno vivacchiato. Roma - conclude - però ha bisogno di avere maggiori poteri, finanziamenti adeguati e una politica competente e coraggiosa per pianificare uno sviluppo all'avanguardia come avviene in tutte le altre capitali europee".(Com)