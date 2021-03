© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà al senatore Matteo Renzi a cui è stata recapitata una busta contenente due proiettili. Il dissenso politico, anche se aspro, non può e non deve mai trascendere nella minaccia e nella violenza". Lo scrive su Twitter la ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna. (Rin)