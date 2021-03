Aerospazio: Fraccaro (M5s), nuovo viaggio di Cristoforetti è risultato storico per Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Samantha Cristoforetti "tornerà di nuovo a bordo della Stazione spaziale internazionale, la sua 'casa lontano da casa'. Proprio oggi, infatti, l'Agenzia spaziale europea ha presentato la nuova missione che vedrà AstroSamantha nuovamente protagonista dell'esplorazione spaziale internazionale. E' un risultato storico per il nostro Paese, frutto dell'impegno mostrato sin dalla conferenza ministeriale dell'Agenzia spaziale europea di Siviglia nel novembre 2019, in cui ho avuto l'onore di rappresentare l'Italia come sottosegretario di Stato con delega allo Spazio. Un impegno che si è concretizzato in una strategia politica precisa, che ha scelto di investire fortemente nel settore dello Spazio valorizzando la filiera industriale italiana, che vanta un'eccellenza mondiale in questo campo. La nuova impresa di Samantha Cristoforetti dimostra che il nostro Paese può dare un contributo determinante all'esplorazione spaziale, alla cooperazione internazionale, alla ricerca scientifica e allo sviluppo di nuove tecnologie. Buon viaggio, Samantha. L'Italia è orgogliosa di te". Lo scrive su Facebook Riccardo Fraccaro, deputato del Movimento cinque stelle e già sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel Conte II.(Rin)