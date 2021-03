Polonia-Italia: vicepremier Gowin, Roma è uno dei nostri maggiori partner commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è uno dei maggiori partner commerciali della Polonia. Lo ha detto il vicepremier e ministro dello Sviluppo, del Lavoro e della Tecnologia polacco, Jaroslaw Gowin, che ha incontrato oggi l'ambasciatore italiano a Varsavia, Aldo Amati. Gowin ha approfittato dell'occasione per porgere i suoi auguri al nuovo governo guidato da Mario Draghi e si è detto "speranzoso per un'ulteriore intensa collaborazione che produca un rafforzamento delle relazioni economiche bilaterali". "L'Italia è da anni uno dei nostri partner commerciali più importanti, tanto in termini di esportazioni quanto di importazioni. In una prospettiva di lungo periodo conto su un'intensificazione della collaborazione bilaterale nel turismo. Sono anche persuaso che la realizzazione di progetti comuni potenzierà l'innovazione dell'economia polacca, ma anche di quella italiana", ha continuato il ministro. Al colloquio ha partecipato anche Grzegorz Piechowiak, sottosegretario presso il medesimo dicastero con delega agli Investimenti esteri. (segue) (Vap)