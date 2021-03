Polonia-Italia: vicepremier Gowin, Roma è uno dei nostri maggiori partner commerciali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad oggi l'Italia è il 12mo maggiore investitore straniero in Polonia e nel 2020 è stata il quinto partner commerciale di Varsavia in termini di esportazioni e terzo in termini di importazioni. L'export polacco in Italia l'anno scorso ha il valore di 10,3 miliardi di euro, ovvero il 4,3 per cento delle esportazioni polacche totali. L'import dall'Italia vale invece 11,2 miliardi, ossia il 5 per cento del totale. Varsavia esporta verso l'Italia soprattutto auto (circa il 6 per cento), componenti e accessori per auto (5,5 per cento), apparecchi televisivi, monitor e proiettori video (3,5 per cento), sigarette (3,4 per cento), carni bovine fresche e surgelate (2,7 per cento) e motori ad accensione comandata (2,6 per cento). Dall'Italia la Polonia importa invece platino (4,3 per cento), componenti e accessori per auto (4 per cento), autocarri (3 per cento), medicinali per la vendita al dettaglio (2,5 per cento), prodotti lavorati di ghisa e acciaio (1,8 per cento), sangue, sangue animale, vaccini, tossine (1,7 per cento). (Vap)