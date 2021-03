Finanza: Caltagirone entra in Mediobanca con una quota dell’un per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco Gaetano Caltagirone ha rilevato una quota pari all’1,014 per cento di Mediobanca tramite l’Istituto Finanziario 2012 con socio unico. Lo si apprende dagli aggiornamenti della Consob sulle partecipazioni rilevanti, stando alle quali l’operazione è avvenuta il 23 febbraio. Socio storico di Assicurazioni Generali con una quota pari al 5,647 per cento, Caltagirone affianca così Leonardo Del Vecchio anche in Mediobanca, che attualmente è il primo azionista del Gruppo triestino. (Rin)