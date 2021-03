Viterbo: lunghe file di processionarie nel parco a Civita Castellana, segnalazioni al Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allarme processionarie a Civita Castellana. Le temperature ed il clima primaverile, nonostante ancora il calendario indici gli inizi di marzo, stanno risvegliando la natura. Questa mattina, oltre a prati di margherite, nel parco comunale “Bosco primo maggio” in via Enrico Minio c’erano anche lunghe file di insetti, la processionaria del pino, noti per la loro pericolosità dovuta alla peluria altamente orticante. Il vialetto del bosco era invaso da migliaia di insetti che hanno attirato la curiosità dei bambini, subito richiamati dai genitori. La circostanza è stata segnalata ai responsabili del Comune.(Rer)