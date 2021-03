© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ottimi risultati raggiunti da Fca nel corso del 2020 hanno contribuito significativamente alla solida posizione finanziaria di Stellantis: per questo voglio ringraziare ancora una volta Mike Manley e Richard Palmer per lo straordinario lavoro svolto. Così Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, durante la conference call per presentare i risultati annuali di Fca e Psa alla comunità finanziaria. (Rin)