Cisl: Zingaretti, auguri a Sbarra e grazie a Furlan, lavoro protagonista rinascita Paese

- "A Luigi Sbarra vanno i migliori auguri del Partito democratico per l’elezione a segretario generale della Cisl. Il lavoro deve essere protagonista della rinascita del Paese dopo la pandemia, assumendo quella centralità che le organizzazioni sindacali hanno sempre custodito e promosso in difesa dei lavoratori. Siamo il partito che crede in un rapporto profondo e sincero con le parti sociali e abbiamo messo sempre al primo posto della nostra azione di governo il lavoro e la piena attuazione dei diritti costituzionali dei lavoratori. Ad Annamaria Furlan un ringraziamento per questi anni alla guida della Cisl, per la passione e la determinazione che abbiamo apprezzato nelle battaglie a difesa dei lavoratori". Lo scrive in una nota il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. (Com)