Roma: Marin (Pd), no dei vigili a colonnini cemento spartitraffico viale Angelico, ma giunta Raggi procede

- "Contro il parere della polizia locale del gruppo I Prati il Campidoglio ha deciso di installare dei pericolosi e costosissimi colonnotti di cemento sullo spartitraffico divisorio della pista ciclabile di viale Angelico". Così in una nota il consigliere Stefano Marin del gruppo del Pd del I Municipio. "Anziché proteggere con dei dissuasori meno impattanti la ciclopedonale tra l'inizio del viale fino all'intersezione con viale Mazzini per impedire la sosta selvaggia - spiega Marin - l'amministrazione Raggi, in barba ai pareri dei tecnici, preferisce sperperare il denaro pubblico con misure stravaganti e senza attenzione al decoro urbano".(Com)