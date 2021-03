© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La politica deve essere confronto libero e corretto in una sfida di idee. Mai si può lasciare spazio alla violenza o all'intimidazione. Solidarietà piena a Matteo Renzi per le minacce ricevute". Lo scrive su Twitter il deputato del Partito democratico, Gianluca Benamati, in merito alla busta con due proiettili indirizzata al leader di Italia viva. (Rin)