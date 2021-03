Bulgaria: sondaggio elezioni 4 aprile, partito di governo Gerb primo con il 28,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito bulgaro di governo, Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb), si conferma prima forza politica in vista delle elezioni del 4 aprile con il 28,5 per cento dei voti. E' quanto emerge da un sondaggio condotto dall'Istituto di ricerca Alpha Research a pochi giorni dall'inizio ufficiale della campagna elettorale in Bulgaria. Potrebbero essere sette i gruppi politici ad entrare nel nuovo Parlamento di Sofia. Al secondo posto dopo il partito del premier Bojko Borisov, i rivali del Partito socialista bulgaro al 23,2 per cento. Il partito creato dal giornalista televisivo Slavi Trifonov sarebbe terzo con il 13,3 per cento, mentre il Movimento per i diritti e le libertà segue al 12,5 per cento. Gli attuali partner di governo del Gerb, i nazionalisti del Vmro guidati dal ministro della Difesa Krassimir Karakachanov, si fermerebbero al 3,7 per cento, ovvero appena sotto la soglia del 4 per cento per l'ingresso in Parlamento.(Seb)