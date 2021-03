Fisco: Fragomeli (Pd) su lotteria scontrini, dati positivi, ora rilanciare moneta elettronica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha risposto al question time in commissione Finanze della Camera dove il capogruppo Pd Gian Mario Fragomeli ha chiesto i dati sulla lotteria. "Il Pd è per il rilancio dell'uso della moneta elettronica e a una settimana dalla prima estrazione mensile della lotteria degli scontrini ci sono dati davvero confortanti". E' quanto ha dichiarato il capogruppo del Pd in commissione Finanze Gian Mario Fragomeli che aveva chiesto al governo, tramite un question time in commissione, i dati relativi "ai soggetti che hanno richiesto il codice di partecipazione, il numero delle estrazioni valide e il numero dei registratori telematici attualmente attivi". "I dati sono incoraggianti - prosegue Fragomeli - poiché abbiamo appreso che sono ben 4 milioni e 92.187 gli italiani che hanno richiesto il codice della lotteria e che il numero delle transizioni valide per la prima estrazione dell'11 marzo prossimo sono ben 16 milioni e 958.486. Inoltre è emerso, conclude il rappresentante del Pd, che per quanto attiene il numero di registratori telematici che hanno inviato i dati ai fini della partecipazione della lotteria sono 304.386 a fronte di 1.485.477 registratori telematici attualmente attivi". (Rin)