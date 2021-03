Ambiente: Città metropolitana Roma partecipa al monitoraggio nazionale sul lupo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito delle attività di gestione delle aree protette, la Città metropolitana di Roma Capitale opera per migliorare costantemente la conoscenza delle diverse componenti naturali dei territori, attraverso il costante monitoraggio della fauna e della flora condotto tramite il coinvolgimento diretto del proprio personale e in collaborazione con istituzioni di ricerca. Di recente, su tutto il territorio nazionale, è stato avviato un progetto di monitoraggio del lupo, che assume un'importanza storica in quanto, per la prima volta, rispetto ai numerosi studi condotti nel passato, è stato messo a punto un unico protocollo standardizzato che verrà applicato dagli operatori coinvolti e appositamente formati. (segue) (Com)