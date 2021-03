Lavoro: Treu (Cnel), auguri a Sbarra, sua elezione importante segnale di continuità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’elezione all’unanimità del nuovo segretario generale della Cisl, Lugi Sbarra, a cui mi legano sentimenti di amicizia e stima professionale, è un segnale importante di continuità con il lavoro svolto da Annamaria Furlan, che ringrazio per la vicinanza e il sostegno all’attività del Cnel, anche nei momenti più delicati”. Lo scrive Tiziano Treu, presidente del Cnel, in un messaggio di auguri indirizzato al nuovo segretario della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori. “Con Sbarra, intervenuto proprio di recente sull’allarme lanciato dal Cnel a proposito della proroga della cassa integrazione, del blocco dei licenziamenti e della questione dei contratti scaduti, ci eravamo sentiti proprio ieri per concordare un percorso comune con le altre forze sociali presenti al Cnel per avviare al più presto la discussione su una nuova stagione contrattuale che tenga in considerazione il mutato scenario economico e lavorativo nonché le nuove esigenze dei lavoratori”, conclude Treu. (Com)