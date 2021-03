Sociale: Mazzetti (FI), subito risarcimenti e agevolazioni fiscali ai locatori danneggiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forza Italia ritiene opportuno adesso passata l'approvazione del decreto Milleproroghe, di intervenire al fine di prevedere una immediata rimodulazione dei termini di scadenza del 'blocco sfratti', distinguendo tra le situazioni di morosità pregressa rispetto al verificarsi del sopraggiungere della pandemia e le altre situazioni di morosità derivanti, in senso causale e temporale, dall'emergenza Coronavirus. Sarà, altresì, fondamentale prevedere anche risarcimenti economici e agevolazioni fiscali in favore dei soggetti proprietari degli immobili che hanno subito il 'blocco sfratti'". Lo dichiara in una nota la deputata di Forza Italia Erica Mazzetti. "Forza Italia - continua - si impegnerà con i propri rappresentanti al governo innanzitutto per rendere esecutivo al più presto l'ordine del giorno collegato al decreto Milleproroghe di cui la sottoscritta è co-firmataria. Il testo del suddetto ordine del giorno prevedeva "di verificare la congruità dei termini di scadenza della sospensione degli sfratti per morosità, per gli immobili anche ad uso non abitativo, distinguendo tra le situazioni di morosità pregressa e successiva rispetto all'insorgenza della crisi pandemica; di prevedere, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, forme di ristoro economico o di agevolazione fiscale in favore dei proprietari degli immobili interessati dalla sospensione del rilascio per morosità." (segue) (Com)