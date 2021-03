Sociale: Mazzetti (FI), subito risarcimenti e agevolazioni fiscali ai locatori danneggiati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il blocco attuato nel tempo sugli sfratti siamo arrivati a quasi un anno e mezzo quale periodo di requisizione di fatto di beni che i giudici avevano ordinato di restituire ai proprietari, spesso dopo anni di morosità. Questo 'clima' adesso non è più sostenibile", aggiunge Mazzetti. "Come partito siamo da sempre i difensori della proprietà privata e negli anni ci siamo sempre opposti in Aula e nel Paese davanti a coloro che volevano fare delle mere battaglie politiche ed ideologiche contro i locatori. Adesso grazie al governo Draghi e a questa rinnovata spinta per il rilancio delle riforme, siamo certi troveremo, tutti insieme, terreno fertile per arrivare a scelte comuni all'interno della maggioranza che non creino più alcuna disparità di trattamento nel nostro Paese. Non dovranno più esistere cittadini più tutelati o protetti rispetto ad altri. Tutti dovranno godere dei medesimi vantaggi." (Com)