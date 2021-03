© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sincera solidarietà e vicinanza al senatore Matteo Renzi, destinatario di una busta contenente due proiettili. La violenza e le minacce di ogni tipo vanno condannate con decisione e determinazione e nulla hanno a che vedere con la normale dialettica politica. Siamo certi che Renzi non si farà in alcun modo intimidire". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. (Com)