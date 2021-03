Nord Macedonia: premier Zaev chiede voto di fiducia per dimostrare che governo è stabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro macedone Zoran Zaev ha chiesto al Parlamento un voto di fiducia al governo. Secondo quanto riferisce la stampa locale, Zaev ha spiegato che "recentemente sono circolate false notizie" secondo cui il governo non avrebbe la maggioranza in Parlamento. Come ha spiegato lo stesso Zaev, la richiesta vede come obiettivo quello di verificare "se quelle notizie" sono vere oppure no. "Permettetemi di chiedere a voi parlamentari di votare per la fiducia al governo. È ora di affrontare la questione e chiarirla", ha detto Zaev aggiungendo che "i cittadini sono esposti ogni giorno a false notizie su una nuova e inesistente maggioranza". Tali notizie, ha osservato il capo dell'esecutivo, provocano instabilità. "Sulla base di quanto detto, chiedo un voto di fiducia per il governo ", ha detto il premier macedone. (Seb)