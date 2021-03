© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Draghi ha chiesto fiducia in parlamento con una grande retorica sui giovani e il futuro per poi chiudere i ragazzi a casa negandogli la scuola in presenza ma non un giro nei centri commerciali. Nei Ristori creiamo dote educativa da sommare al reddito di cittadinanza". Lo ha scrito in un tweet il deputato del M5s Luigi Gallo. (Ren)