Milano: De Corato, presenterò esposto, quanto previsto per prossimo weekend si sarebbe potuto fare anche 27 febbraio

- "Presenterò un esposto alla Procura della Repubblica di Milano per segnalare che come è stato fatto per domenica scorsa e come sarà fatto anche per il prossimo fine settimana, si sarebbe potuto fare anche sabato 27 febbraio evitando così i prevedibili ammassamenti e, persino, il rave party che hanno avuto luogo in Darsena. Qualcuno dovrà rispondere alla Magistratura per i mancati interventi e per gli assembramenti!". Lo afferma il consigliere comunale di Fd'I a Milano, Riccardo De Corato, in seguito a quanto emerso durante il Comitato Per l'Ordine e la Sicurezza riunito oggi in Prefettura a Milano. (Com)