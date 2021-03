Vaccini: Bertolaso, elenchi insegnanti forniti da ministero, mancano paritarie e comunali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli insegnanti già stanno protestando perché stamattina hanno dovuto accedere al portale, hanno qualche problema, qualcuno viene respinto. Ma gli elenchi degli insegnanti ce li ha dovuti fornire il ministero della Pubblica Istruzione e quindi non sono elenchi perfetti, mancano anche una serie di scuole, come le paritarie e gli asili nido, che non siamo noi a dover avere nei vari documenti, ma ci devono essere forniti dalle varie istituzioni, anche i Comuni". Lo ha detto il coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia Guido Bertolaso a Palazzo Lombardia. Commentando la polemica sollevata sulla presunta esclusione degli asili nido e delle materne, Bertolaso ha replicato: "Ma chi l'ha detto? Se non ci date gli elenchi degli insegnanti è ovvio che diventa difficile andare a vaccinare chi non conosciamo. Il portale – ha spiegato Bertolaso – è organizzato in modo che tu devi essere già registrato per poter essere accettato". (Rem)