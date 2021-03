Covid: Bertolaso, su assegnazione medici struttura commissariale serve flessibilità che fino a oggi è mancata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per quanto riguarda i medici della struttura commissariale, ci vuole quella flessibilità che fino a oggi è mancata, ma che oggi sicuramente cambierà con i nuovi vertici e la nuova organizzazione". Lo ha detto il coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia Guido Bertolaso durante una conferenza stampa a Palazzo Lombardia. "Già era molto strano – ha sottolineato Bertolaso - che i contratti con questi medici, che vengono inviati a lavorare nelle diverse province della Lombardia, venissero stipulati a Roma attraverso tutta una serie di agenzie interinali, delle quali non si è capita la ragione, sorvoliamo sui costi e tutto il resto, ma è stata la prima cosa che ho già scritto a Roma chiedendo che ci diano almeno ampia facoltà di impiego di questi medici". "Perché se si prende un medico e lo si assegna - ha esemplificato Bertolaso - all'Asst di Brescia, e gli si dice che deve lavorare dentro quel determinato ospedale e deve fare le 36 ore alla settimana e basta, a me crea un problema. Perché se ho bisogno di mettere tutti questi medici in alcuni ospedali di Milano perché sono più scoperti, non posso prenderli e spostarli, come invece devo poter fare. Perché un medico ha aderito a un piano straordinario di assunzione per la lotta al Covid, non ha aderito al concorso per andare a fare l'assistente presso l'ospedale di Brescia". (Rem)