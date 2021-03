Ue: M5s, riforma Patto stabilità nostra storica battaglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Movimento cinque stelle in commissione Finanze e Politiche Ue dichiarano: "E pensare che ci davano dei visionari e degli estremisti perché osavamo mettere in discussione il Patto di stabilità e crescita auspicando la nascita di una nuova Ue più solidale e senza vincoli anacronistici di bilancio. Bene che, oggi, la Commissione europea proponga l'adozione di criteri per prolungare la sua sospensione fino al 2023. Ma per il M5s - continuano i parlamentari in una nota congiunta - è soltanto un buon punto di partenza: proponiamo, infatti, la revisione totale del Psc perché dobbiamo andare avanti con politiche espansive anche dopo il 2023". Gli esponenti pentastellati, poi, proseguono: "Noi proponiamo una 'green rule' europea per gli investimenti verdi che persegua la linea della Commissione europea per fronteggiare il cambiamento climatico, puntando ad un orizzonte europeo con l'ambiente al centro dell'idea di sviluppo. La riforma del Patto di stabilità - conclude la nota - è un punto dirimente del nostro progetto politico". (Com)