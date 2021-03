Ama: Fassina, la risposta di Zaghis su lavoratori und non ci rassicura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ci rassicura la risposta dell’amministratore unico di Ama, Stefano Zaghis, alla nostra interrogazione sulla sorte dei lavoratori delle utenze non domestiche". Lo dichiara in una nota Stefano Fassina, consigliere di Sinistra per Roma e promotore di Roma Ventuno. "Siamo allo 'stiamo procedendo' per arrivare alle selezioni dei candidati. A fronte di una risposta che vuole essere rassicurante però i sindacati procedono allo stato di agitazione degli operatori, in particolare degli addetti alla raccolta rifiuti delle utenze non domestiche. L’unico risultato certo per loro è che intanto già in 200 sono stati licenziati, grazie a un appalto impraticabile e insostenibile; altri sono stati assunti part time anziché full time e lamentano di essere spesso sottoposti a comportamenti discriminatori. Intanto leggiamo di grida d’allarme degli operatori del commercio sull’inefficienza del servizio di raccolta rifiuti presso gli esercizi commerciali. No, non è rassicurante una risposta che ancora una volta annuncia provvedimenti in essere, e mai certezza di tempi e di strategia. Però di una cosa siamo sicuri, Ama, azienda al 100 per cento del Comune di Roma, a poche settimane dalla scadenza dell’Amministrazione, è ancora priva di un piano industriale e con bilanci non approvati dal 2017. Noi non ci rassegniamo continuiamo a seguire con la massima attenzione le sorti dell'Azienda, delle lavoratrici e lavoratori, in particolare di coloro delle utenze non domestiche", conclude la nota.(Com)