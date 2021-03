Vaccini: De Rosa (M5s), da Regione Lombardia ancora parole, anche oggi (forse) le vaccinazioni cominceranno domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche oggi una conferenza stampa in cui viene annunciato che il piano vaccini comincerà a funzionare domani. Il piano lombardo, venduto come il migliore d'Italia, cambia un giorno sì e l'altro pure. Fra un 'se' un 'ma' un 'vedremo', un 'ci stiamo attrezzando' e un 'è colpa di...'". Lo dichiara in una nota il capogruppo a Palazzo Pirelli del Movimento 5 stelle, Massimo De Rosa, al termine della conferenza stampa "Nuovi provvedimenti sul piano vaccinale anti-covid" nel corso della quali sono intervenuti il commissario Guido Bertolaso, l'assessore al Welfare Letizia Moratti e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. "La conferenza stampa di oggi - prosegue De Rosa - è stata tutto un fantasticare su come forse sarà, non una parola su invece come in realtà è. Il problema non è che forse domani, se tutto andrà bene, riusciremo a vaccinare 170mila lombardi al giorno. Il problema è che oggi, nel mondo reale e non nella fantasia del trio Bertolaso-Moratti-Fontana, seppure con forniture ridotte la macchina lombarda non è in grado di somministrare più di 13mila vaccini al giorno. Con i vaccini, tanto invocati, che restano in magazzino. Neanche una parola sul tracciamento. Nemmeno un accenno - conclude De Rosa - su come stiano procedendo le vaccinazioni in provincia di Brescia". (com)