Covid: Visco, risposta politica monetaria è stata tempestiva

- “Keynes diceva che è bene essere austeri quando le cose vanno molto bene, ma non quando vanno male", e quindi, da questo punto di vista, in occasione della crisi finanziaria globale "ci sono stati errori”. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nel corso del terzo evento pubblico organizzato dalla Banca d’Italia nell’ambito della revisione della strategia di politica monetaria dell’Eurosistema. “Sicuramente – ha aggiunto Visco – si è passati da una politica di accomodamento monetario necessaria dopo la crisi finanziaria globale a una tendenza verso la restrizione per reagire a incrementi dell’inflazione troppo presto. Questo è qualcosa che è stato assorbito, ed è anche una delle ragioni forse che ha contribuito a una risposta della politica monetaria dopo lo scoppio della pandemia che è stata tempestiva, importante, duratura, e che lo sarà ancora”, ha aggiunto.(Rin)