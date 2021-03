Sicurezza: Lamorgese, sistema riconoscimento facciale non in uso per migranti e frontiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Viminale ha avviato un progetto finalizzato a introdurre un sistema automatico di riconoscimento immagini per la prevenzione e la repressione dei reati, il sistema Sari”. Lo ha affermato la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, rispondendo in aula alla Camera ad un’interrogazione sull'utilizzo dei sistemi di riconoscimento facciale, anche in relazione alla necessaria tutela dei diritti fondamentali della persona. Del sistema Sari fanno parte il sistema “Real time, che non è in uso in attesa delle determinazioni dell’autorità” mentre “sulla tutela riservatezza, per quel che riguarda il sistema Enterprise, l’autorità garante per la protezioni dati ha stabilito che questo non realizzasse un trattamento nuovo dei dati ma solo una nuova modalità di trattamento”. Ad ogni modo “il sistema Sari non in uso nell’ambito dell’attività della Direzione centrale immigrazione e della Polizia delle frontiere”. (Rin)