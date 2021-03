Caucaso: ministro Esteri turco, sosteniamo la piattaforma 3+3 proposta dall'Azerbaigian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piattaforma di dialogo “3+3” proposta dall'Azerbaigian per il Caucaso meridionale mira a garantire la pace sostenibile nella regione. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri della Turchia Mevlut Cavusoglu alla conferenza stampa congiunta con l'omologo georgiano, David Zalkaliani. Secondo il ministro, lo scopo della piattaforma "3+3" è di compiere passi affidabili per quanto riguarda i progetti sia logistici, economici ed energetici. "Rispettiamo la posizione della Georgia in questo problema", ha detto Cavusoglu. "Abbiamo discusso di progetti congiunti regionali e si possono intraprendere misure per stabilizzare la regione dopo il cessate il fuoco in Nagorno-Karabakh con l’omologo georgiana", ha detto il ministro turco. “Supportiamo la piattaforma ‘3+3’ proposta dall'Azerbaigian. La Georgia ha qualche esitazione su questo tema e noi lo comprendiamo ma riteniamo che favorirà la cooperazione regionale, alla quale parteciperà anche la Georgia. Attribuiamo importanza alla cooperazione trilaterale Turchia-Azerbaigian-Georgia", ha sottolineato Cavusoglu. (Tua)