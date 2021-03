Speciale scuola: Monza, da Provincia 185mila euro per progetti di orientamento scolastico di alunni disabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fare rete per sostenere la conclusione dell'anno scolastico e l'orientamento al lavoro degli alunni con disabilità: la Provincia di Monza e Brianza stanzia un contributo di circa 185mila euro per raccogliere, entro il 31 aprile 2021, progetti di orientamento al lavoro destinati agli alunni con disabilità certificata che frequentano l'ultimo anno scolastico delle scuole superiori o professionali in Brianza. Nell'ambito del Masterplan del Piano LIFT (piano provinciale per l'inserimento socio – lavorativo delle persone con disabilità) 2020- 2021, la Provincia, in collaborazione con Ust Monza e Brianza, ha promosso un "Avviso per azione di sistema orientamento al lavoro" con cui finanziare progetti capaci di "accompagnare gli studenti con disabilità in tutte le fasi del processo di avvicinamento al mondo del lavoro, attraverso un set di servizi fra loro coordinati da attuarsi nell'arco di un biennio a partire dall'ultimo anno di frequenza del percorso di formazione professionale o istruzione secondaria di secondo grado". "L'emergenza sanitaria sta colpendo in modo particolare i lavoratori più fragili e per questo sono sempre più necessarie azioni di sistema per sostenere l'occupabilità ma anche l'ingresso nel mondo del lavoro, partendo già dagli ultimi anni dei percorsi scolastici, senza perdere tempo prezioso in quella fase ponte di costruzione dell'autonomia tra il mondo protetto della scuola a quello del lavoro. Questo bando vuole favorire la collaborazione tra le scuole e gli operatori accreditati che già operano a sostegno dei lavoratori con disabilità per creare percorsi ad hoc di orientamento, considerando la provenienza degli studenti e i bisogni espressi dalle famiglie che non possono essere lasciate sole nel sostenere la motivazione di questi giovani alla ricerca della prima occupazione", spiega il Presidente della Provincia Luca Santambrogio. (Com)