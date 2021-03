Speciale scuola: Bianchi, necessario mettere in sicurezza ragazzi e fermare ondate del virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “C’è un aumento rapidissimo della variante inglese che colpisce anche i ragazzi: dobbiamo metterli in sicurezza. Ma la scuola non chiude, non ha mai chiuso. Ed il ricorso alla Dad avviene solo nelle situazioni di emergenza”. Lo ha affermato il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, che intervenendo a RaiNews24 ha ricordato che il governo ”ha ridotto le zone rosse”. La scuola "è al centro del nostro Paese, è il cuore del nostro Paese" ma "nelle zone rosse dobbiamo fermare le ondate di piena", ha concluso. (Rin)