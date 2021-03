Speciale scuola: Calabria, de Magistris, bufera giudiziaria rischia di paralizzare mondo della scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La bufera giudiziaria nel mondo della scuola calabrese sta destando molta preoccupazione tra i docenti, i dirigenti, le famiglie e gli alunni. L'Ufficio scolastico provinciale di Cosenza già a settembre aveva visto revocato il dirigente". Lo scrive su Facebook Luigi de Magistris, candidato presidente della Regione Calabria. "Le indagini e le misure cautelari delle ultime ore - prosegue - rischiano di produrre per l'intero mondo scolastico calabrese, una paralisi completa della scuola a ridosso di una imminente mobilità dei docenti, alla vigilia degli esami di Stato ed in piena pandemia. La Calabria non può sempre soffrire per le inefficienze di organi statali e non di rado a causa di fatti criminali anche gravi. Il ministro Bianchi deve affrontare l'emergenza verificatasi a seguito delle doverose indagini dell'autorità giudiziaria. Ci vuole per le scuole calabresi una guida dirigenziale autorevole che finalmente si adoperi per portare a termine un difficile anno scolastico e per l'avvio di un nuovo anno che questa volta non lasci cattedre senza docenti o, addirittura, ragazzi disabili senza i docenti di sostegno per carenze organizzative degli organi amministrativi. La pandemia ha fatto emergere anche un aumento rilevante di dispersione scolastica, come ho puntualmente documentato al Governo anche nella mia funzione di sindaco di Napoli. La pandemia ha già aggravato le iniquità formative nei sistemi scolastici del sud. Lo Stato non può far cadere le sue responsabilità di gestione sugli studenti e le famiglie del sud. La scuola è anche argine fondamentale alla devianza e alla prevenzione del crimine", conclude. (Ren)