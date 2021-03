Speciale scuola: Uecoop, Covid taglia spesa istruzione famiglie per 900 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’emergenza Covid è crollata di quasi 900 milioni di euro nell’ultimo anno la spesa delle famiglie italiane per l’istruzione di genitori e figli con un calo record del 9 per cento che non ha precedenti nel quinquennio. E’ quanto emerge da una analisi dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop) su dati Istat in riferimento al nuovo Dpcm in vigore dal prossimo 6 marzo in base al quale oltre 6 milioni di studenti potrebbero seguire le lezioni da casa, se i governatori regionali disporranno la sospensione delle attività in presenza dove vi siano più di 250 contagi settimanali ogni 100mila abitanti. La crisi dei consumi generata dalla pandemia – sottolinea Uecoop in una nota – ha colpito un settore strategico per il futuro del Paese con un grave gap di formazione sia per le nuove generazioni che per gli adulti che magari dovevano seguire corsi di riqualificazione professionale, aggiornamento o specializzazione in grado di migliorare le proprie prospettive economiche e di carriera. Gli investimenti degli italiani per l’istruzione – rileva l’analisi di Uecoop - sono crollati nel 2020 a poco più di 9 miliardi contro gli oltre 9,9 dell’anno precedente, secondo l’Istat. (Com)