Decreto Dignità: M5s Senato, comprimendo diritti non si favorisce ripresa

"Non è certo riportando la durata dei contratti a tempo determinato a 36 mesi dagli attuali 24, né eliminando le causali che si arginano gli effetti recessivi della crisi economica, indotta dalla pandemia. Eventuali modifiche al decreto Dignità rischiano solo di aggravare la situazione, ripristinando condizioni di precariato di lunga durata intollerabili". Lo affermano, in una nota, i senatori del M5s in commissione Lavoro di palazzo Madama. "In questa fase di grande difficoltà per il Paese, occorre rafforzare, al contrario, le tutele, incentivare percorsi di ricollocazione e riqualificazione delle competenze per accompagnare il cambiamento in atto nel mercato del lavoro e nel sistema economico. Servono politiche espansive per stimolare la crescita, non ridurre né comprimere diritti", aggiungono. (com)