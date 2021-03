Ungheria: ministra Giustizia, Weber ha indebolito il Ppe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Manfred Weber ha indebolito il Partito popolare europeo (Ppe). E' il giudizio espresso dalla ministra della Giustizia ungherese, Judit Varga, in un messaggio su Facebook. Varga si è riferita alla decisione del gruppo parlamentare del Ppe di stamane di modificare il regolamento interno. Il gruppo ha in particolare introdotto un nuovo meccanismo che prevede una maggioranza di due terzi per decidere di escludere o sospendere i membri della famiglia del Ppe. Per la prima volta ha introdotto inoltre la possibilità di sospendere o escludere un'intera delegazione (piuttosto che singoli deputati) dal gruppo. "Mentre l'Europa affronta una delle maggiori sfide nella sua storia e c'è chi lavora duro per lottare contro il coronavirus, il Ppe guidato da Weber si occupa di esclusione e discriminazione politica", afferma la guardasigilli magiara, per la quale il capogruppo del Ppe dovrebbe tenere il gruppo unito, anziché indebolirlo. Varga aggiunge che il conflitto apertosi con Fidesz non è però appena scoppiato. "Sapevamo da tempo che Manfred Weber non voleva guidare il gruppo del Ppe seguendo valori cristiano-conservatori. Lo ha messo nero su bianco quando ha dichiarato che la sovranità nazionale non esiste più", ha scritto la ministra. Gli ungheresi credono "che si possa essere europei preservando la nostra cultura millenaria, la nostra identità nazionale e allo stesso tempo cooperare con altri Paesi in Europa", ha continuato Varga. (Vap)