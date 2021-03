Cisl: Astorre (Pd), buon lavoro a nuovo segretario Sbarra, grazie Furlan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri di buon lavoro a Luigi Sbarra, da oggi alla guida della Cisl, in un periodo particolarmente complesso per il mondo del lavoro, così duramente colpito dalle conseguenze economiche della pandemia da Covid-19. Ad Annamaria Furlan, che ha guidato il sindacato negli ultimi sette anni, i ringraziamenti per il lavoro fatto". E' quanto scrive in una nota il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre, in merito all'elezione di Luigi Sbarra a segretario generale della Cisl.(Rer)