Ue-Armenia: Borrell al telefono con Ayvazyan, focus su accordo partenariato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha parlato ieri al telefono con il ministro degli Affari esteri dell'Armenia, Ara Ayvazyan. Lo si apprende da una nota appena diramata dal Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) che ha spiegato che la loro discussione si è incentrata sull'entrata in vigore dell'accordo di partenariato globale e rafforzato (Cepa) Ue-Armenia il primo marzo e sui recenti sviluppi in Armenia. Borrell ha sottolineato che l'entrata in vigore del Cepa è "una tappa importante e positiva per le relazioni Ue-Armenia" e che l'accordo sottolinea "l'impegno condiviso per la democrazia e la promozione dei diritti umani e fornisce il quadro per la collaborazione tra l'Ue e l'Armenia in un'ampia gamma di settori, tra cui la creazione di posti di lavoro e opportunità commerciali, la protezione dell'ambiente e la promozione delle opportunità di istruzione e ricerca", ha spiegato il Seae. (segue) (Beb)