Ue-Armenia: Borrell al telefono con Ayvazyan, focus su accordo partenariato (2)

- L'Alto rappresentante ha inoltre sottolineato il costante sostegno dell'Ue al percorso di riforma dell'Armenia, che è "essenziale per la modernizzazione del Paese". Facendo riferimento ai recenti sviluppi, Borrell ha rilevato le sfide significative che l'Armenia deve affrontare in questo momento e ha sottolineato che tutti gli attori devono risolvere le loro divergenze politiche in modo pacifico e attraverso il dialogo, nonché in stretta aderenza ai principi e ai processi della democrazia parlamentare. Hanno anche discusso le questioni di sicurezza regionale. (Beb)