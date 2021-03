Imprese: Enel annuncia progetto ibrido per rifornire Kellogg Company con energia rinnovabile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base all’accordo, prosegue la nota, Kellogg acquisterà ogni anno circa 360 gigawattora di elettricità da Enel, che contribuiranno allo sforzo collettivo della principale azienda alimentare plant-based di raggiungere oltre il 50 per cento di energia rinnovabile ed il 50 per cento del proprio obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra Scope 1 e 2 del 65 per cento. L’elettricità da fonti rinnovabili che Kellogg acquisterà ogni anno equivale all’elettricità necessaria per alimentare più di 43 mila abitazioni annualmente nel Nord America, e si stima che contribuirà ad evitare ogni anno emissioni per oltre 250 mila tonnellate, che equivalgono alla quantità di carbonio assorbita annualmente da 330 mila acri di foreste statunitensi, un'area più grande di quella del Parco nazionale delle Montagne Rocciose. “Kellogg sta lavorando da oltre un decennio per ridurre l’impronta di carbonio della sua intera catena del valore: quest’ultimo accordo è l’ulteriore dimostrazione per investitori, stakeholder e consumatori della nostra rapida azione contro il cambiamento climatico”, ha dichiarato Amy Senter, responsabile per la Sostenibilità di Kellogg Company. (segue) (Com)