Imprese: Enel annuncia progetto ibrido per rifornire Kellogg Company con energia rinnovabile (3)

- Si prevede, prosegue la nota, che le 79 turbine eoliche del progetto Azure Sky genereranno più di 1.300 gigawattora ogni anno, che verranno immessi in rete e caricheranno la batteria all’interno dello stesso impianto: si stima che l’elettricità generata annualmente dal progetto equivale ad evitare ogni anno più di 842 mila tonnellate di emissioni nell'atmosfera. Il sistema di storage a batteria sarà in grado di accumulare l’energia generata dalle turbine eoliche, fornendo al contempo servizi volti ad aumentare la flessibilità della rete. Quando raggiungerà i circa 137 megawatt, il sistema sarà uno degli impianti di storage a batteria più grandi del mondo. Il progetto eolico, prosegue la nota, è l’esempio più recente dell’impegno di Enel nell’investire in progetti ibridi rinnovabili + storage negli Stati Uniti: la società sta costruendo un impianto simile, il progetto solare + storage Azure Sky da 284 megawatt, in una contea vicina, e un terzo progetto ibrido solare + storage Lily da 181 megawatt, sempre in Texas. Il Gruppo, conclude la nota, segue da vicino l’andamento della pandemia e sta adottando misure per proteggere la salute di lavoratori, dipendenti e comunità in cui opera. Presso il sito di costruzione di Azure Sky, le squadre stanno attuando pratiche di lavoro sicure e le operazioni sono state strutturate in modo da mantenere il distanziamento sociale oltre a seguire altre best practice. (Com)