Lombardia: in commissione via libera a pdl di razionalizzazione e revisione norme di valutazione politiche regionali

- Prosegue l’opera di “disboscamento” della legislazione regionale con l’obiettivo di semplificare le leggi vigenti tagliando norme diventate inutili o superate. In Commissione Affari istituzionali è stato infatti approvato all'unanimità il progetto di legge di razionalizzazione e revisione delle norme di rendicontazione al Consiglio regionale che mette ordine al comparto delle norme sulla valutazione delle leggi. Si tratta della prima operazione di revisione in Italia. “Il sistema attuale di valutazione delle leggi regionali - ha detto la relatrice consigliera Barbara Mazzali (Fd'I) - permette da un lato di migliorare la qualità delle norme approvate in Consiglio e dall’altro di rendere più continui e puntuali i flussi informativi tra Giunta e Assemblea. L’esperienza lombarda, da questo punto di vista, è assolutamente innovativa ed è diventata negli anni punto di riferimento in tutte le assemblee legislative italiane. Facendo tesoro di tutto ciò, il provvedimento avvallato oggi realizza un intervento di revisione che rende ancora più efficaci le clausole valutative, affinché il legislatore sia posto nelle condizioni di valutare in modo più approfondito il risultato concreto del suo lavoro. La valutazione delle leggi regionali e il monitoraggio degli effetti è alla base di una buona politica, capace di premiare i successi.” (segue) (com)