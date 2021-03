Nepal: governo apre dialogo col partito comunista maoista di Chand messo al bando nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo nepalese, guidato da Khadga Prasad Sharma Oli, ha aperto il dialogo col Partito comunista del Nepal (Cpn) di Netra Bikram Chand, detto Biplav. Il Cpn, da non confondere col Partito comunista del Nepal (Ncp), è stato messo al bando come gruppo criminale nel 2019 in seguito all’esplosione di alcuni ordigni improvvisati nella Valle di Kathmandu. L’esecutivo ha affidato la trattativa, che potrebbe portare alla revoca del bando, al ministro dell’Interno, Ram Bahadur Thapa, e al consulente del premier per gli affari esteri, Rajan Bhattarai. Il partito di Chand, invece, è rappresentato da Khadga Bahadur Bishwakarma e Udaya Bahadur Chalaune. Sia Chand sia Thapa facevano parte del Partito comunista - Centro maoista (Cm) di Pushpa Kamal Dahal, ma Chand nel 2014 ne uscì per formare il suo partito. Nel 2018 il partito di Dahal si è fuso col Partito comunista marxista-leninista unificato (Uml) di Oli nell’Ncp, che ora però è di fatto scisso tra le fazioni dei due leader, e Thapa ha scelto di stare dalla parte di Oli. (segue) (Inn)